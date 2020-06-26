為期九天八夜的大甲媽祖遶境於 20 日圓滿劃下句點，大甲媽祖遶境每年可以吸引200萬人次參與，但這次遶境受到疫情影響延期舉行，加上政府推廣防疫政策，不如往年般熱鬧，參與的信眾與攤販也較去年大減。究竟媽祖遶境對於地方商機到底能帶來多大的影響力？發票存摺從發票大數據分析帶大家看看不一樣的媽祖遶境。

發票存摺分析 2019 年與 2020 年遶境期間的消費數據，針對遶境所經過的二十幾個鄉鎮區域做了調查，發現今年的消費發票數量平均比去年減少 2-3 成左右，又以起駕第一天的差距最大，可見疫情帶來的影響真實反映在媽祖遶境活動的周邊買氣。

雖然人潮銳減，但有趣的是媽祖遶境停留過夜的鄉鎮包含台中大甲區、彰化市、雲林西螺鎮、嘉義新港鄉、雲林北斗鎮以及台中清水區，都可以明顯看到隊伍過夜停留的日期消費數據明顯較前後幾天來的高，也代表媽祖遶境還是帶來了消費熱度。

那媽祖遶境什麼商品賣得最好？台灣中部天氣多半晴朗炎熱加上遶境步行時間長，因此經過鄉鎮的熱銷商品多以冷飲或是提神飲品為主，其中又以手搖茶飲、冰咖啡、礦泉水、舒跑等商品為成長最明顯的品項，對於在地店家或是攤商來說最大的商機還是冷飲。

從大數據中我們也再次證明地方文化節慶真的能夠活絡地方經濟，雖然此次媽祖遶境的熱鬧不如往年，但媽祖遶境依舊扮演著帶動鄉鎮與振興經濟的重要角色，期待明年的媽祖遶境能夠一掃今年的疫情陰霾，為中台灣帶來新的一波媽祖商機！

(工商 )