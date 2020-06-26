日本政府擅自將釣魚台改名，侵害中華民國對釣魚台的主權，然而駐日代表謝長廷卻還在臉書發文譴責過去國民黨政府對保釣作為不足，並宣稱日本對釣魚台有「事實管領權」，引發爭議，國民黨立委賴士葆在臉書發文，挖苦謝長廷很認真在促進台日友好關係，因為他對日本絕不口出惡言。

賴士葆表示，謝長廷宣稱台日關係史上最佳，但是輿論對謝長廷的印象是「助日代表」更甚於駐日代表。日本人藤井在台腳踹慰安婦銅像，謝長廷說藤井是民間個人行為，不代表日本政府，所以他不會向日本政府提出抗議。國人關切食安問題，謝長廷主張日本核災食品應該進口，說只有中國大陸和台灣尚未開放核災食品進口。由此觀之，謝長廷很認真在促進台日友好關係，對日本絕不口出惡言，很吻合蔡政府的媚日態度。

賴士葆進一步指出，釣魚台被日本改名，蔡政府除了口頭抗議聲明之外，沒有任何具體行動，謝長廷更是大甩鍋推給歷史。謝長廷的律師背景，驍勇善辯，綜合觀察他所涉的公共議題，千錯萬錯他都沒有錯。燕子颱風襲擊日本，謝長廷神切割東京距離關西572公里，還說大阪不歸他管，還好更大尾的律師陳水扁表態以正視聽，阿扁說他幾乎不相信謝長廷會說出這種話，因為這是政治責任的問題。總之，不管外交官之死、楊蕙如的網軍，輿論如何撻伐，所有的事情都與他無關，謝長廷真的厲害了。

(中時 )