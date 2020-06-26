竹塹中元城隍祭將於今年8月18日展開，主軸定調為奉旨遶境祈福除疫、掃除全台疫毒殘留，市府歡迎民眾一同參與祭典祈福，也號召城隍廟周邊店家加入美食地圖行列推優惠，市府同時準備集點換好禮活動，與店家一同拚經濟，歡迎有意參與業者即日起至7月3日前上網報名。

隨著疫情趨緩防疫解封，大甲媽祖及白沙屯拱天宮均重啟遶境活動，新竹市政府與新竹都城隍廟評估後，決定今年竹塹中元城隍祭如期舉辦。城隍廟總幹事鄭耕亞表示，現在國際間疫情仍然嚴峻，決定將本次中元城隍祭的主軸定調為「奉旨遶境祈福除疫、掃除全台疫毒殘留」，為台灣人民百姓祈福。

市府與新竹都城隍廟合作多次舉辦竹塹中元城隍祭，民政處長倪冠勛表示，新竹都城隍廟歷史悠久，是大新竹地區民眾的信仰中心，也代表著新竹發展的縮影，評估疫情風險已逐步降低，配合中央防疫新生活運動，兼顧防疫與生活，將如期舉辦新竹地區重要的宗教盛事。

為推動觀光重振經濟，本次竹塹中元城隍祭將結合城隍廟周邊特色美食店家，推出美食地圖活動，遴選15家特色美食於中元城隍祭期間提供美食地圖消費集章活動。民政處表示，中原城隍祭系列活動有8月18日晚間11時開福門，8月19日夯枷解厄，8月31日查夜暗訪，9月2日奉旨遶境賑孤等，歡迎民眾一同參與這場盛大的宗教饗宴。

(中時 )