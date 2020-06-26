端午連假第2天，合歡山武嶺亭湧現大批遊客。（圖擷取自公路總局即時影像／黃國峰南投傳真）

端午連假第2天，清境遊客眾多，停車場已滿。（南投縣警局仁愛分局提供／黃國峰南投傳真）

端午連假第2天，合歡山、清境遊客眾多，車輛一輛接一輛。（南投縣警局仁愛分局提供／黃國峰南投傳真）

端午連假第2天，合歡山湧現大批遊客，合歡山莊停車場大爆滿，路上車輛一輛接一輛。（圖擷取自公路總局即時影像／黃國峰南投傳真）

端午連假第2天，南投遊客眾多，清境農場湧現大批遊客。（擷取自清境農場臉書／黃國峰南投傳真）

端午連假進入第二天，天氣良好，各景區出現報復性旅遊人潮，其中南投合歡山景區，海拔高、氣溫低，更是在這炎熱天氣中的首選，上午湧進不少遊客，尤其昆陽到武領停車場再到松雪樓，車輛走走停停，停車場都塞爆，不少駕駛人路邊停車，更是雪上加霜，警方用道路CMS電子看板，請尚未上山的遊客改往他處。

南投縣溪頭、清境、武領等景點，26日都湧入大量人潮，南投縣警局指出，以溪頭及清境車輛最多，部分路段出現回堵現象，已透過電台廣播及道路CMS電子看板，請遊客改往他處，不要再上山了。而昆陽起至合歡山莊，往花蓮方向，因停車場爆滿，部分用路人違規停車，導致車流堵住，已派員加強取締。

仁愛分局第一組康組長表示，共派出11位員警在清境到武嶺路段協助疏導交通，目前車流緩慢前進，清境往武嶺路段，31Ｋ至31.4 K因路幅較窄，目前採單線通車，警方在上山及下山設攔截點，間歇性放行上山或下山車輛，免得路寬太窄，導致會車不易而堵住，讓塞車更嚴重。

仁愛警分局副分局長涂瑞湮表示，清境和合歡山都是熱門景點，上午遊客人數特別多，警方一早就加派警力到清境、合歡山疏導交通，但車流仍不停上山，因此，在9時半便透過警廣，提醒駕駛人轉往其他旅遊景點，避免台14線、合歡山公路嚴重堵塞。

南投縣觀光處長陳志賢表示，南投縣日月潭、溪頭、清境等觀光景區， 25、26、27日訂房率都達到9成以上，而信義雙龍瀑布七彩吊橋，採與預約制， 26、27、28日均已達到日最高上限1500人；南投風景秀麗，空氣清新，感謝遊客的厚愛，但還是提醒遊客，天氣炎熱，要多喝水，避免中暑，登山步道，要考量自己的體力，注意安全。衛生局也提醒大家在人多的地方，若無法保持社交距離，最好戴上口罩。

(中時 )