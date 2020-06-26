演出民視金鐘劇《無主之子》的李又汝及「漁工F4」黃鐙輝、孫綻、方大緯、余思達，日前上民視娛樂網路節目《娛樂超skr》宣傳新戲，「漁工F4」現場接受主持人小路跟阿甘考驗問答，輸的人要被李又汝剪衣服，沒想到第一題4人全錯，李又汝使出「剪刀手」把黃鐙輝「奶頭」形狀剪出來，引起全場暴動，此外李又汝最後玩太嗨，直接將4男衣服撕破，被虧是「老司機」。

此外演員分享拍戲花絮，余思達、孫綻、黃鐙輝等人飾演越南籍漁工，黃鐙輝透露學越南話學很快，原因是「越南語老師很可愛，不然早就放棄了！」，孫綻在旁邊頻頻點頭說「這是真的，而且大家還會比較看老師會先替誰解答。」

劇中唯一擔任台籍漁工的方大緯透露，雖然不用學越南話，但劇中必須待在船上，容易暈船的他沒有一次能安全下船。此外他戲裡一直欺負越南人，讓他每次演完都很後悔，不過他笑說也受到報應，「被漁工們蓋布袋毆打」，更爆料黃鐙輝、孫綻在戲裡都是「打真的」，讓他收工後傷痕累累，黃鐙輝則說「我是打在你身，痛在我心」，方大緯笑說「這個說法我接受。」更多精彩內容在民視娛樂《娛樂超skr》。

黃鐙輝重現在《無主之子》狂踹方大緯的戲碼，讓全場笑翻。（民視提供）

《無主之子》演員余思達（左起）、方大緯、李又汝、孫綻、黃鐙輝上節目宣傳新戲。（民視提供）

民視《無主之子》演員到《娛樂超skr》玩遊戲。（民視提供）

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