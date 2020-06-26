演出民視金鐘劇《無主之子》的李又汝及「漁工F4」黃鐙輝、孫綻、方大緯、余思達，日前上民視娛樂網路節目《娛樂超skr》宣傳新戲，「漁工F4」現場接受主持人小路跟阿甘考驗問答，輸的人要被李又汝剪衣服，沒想到第一題4人全錯，李又汝使出「剪刀手」把黃鐙輝「奶頭」形狀剪出來，引起全場暴動，此外李又汝最後玩太嗨，直接將4男衣服撕破，被虧是「老司機」。
此外演員分享拍戲花絮，余思達、孫綻、黃鐙輝等人飾演越南籍漁工，黃鐙輝透露學越南話學很快，原因是「越南語老師很可愛，不然早就放棄了！」，孫綻在旁邊頻頻點頭說「這是真的，而且大家還會比較看老師會先替誰解答。」
劇中唯一擔任台籍漁工的方大緯透露，雖然不用學越南話，但劇中必須待在船上，容易暈船的他沒有一次能安全下船。此外他戲裡一直欺負越南人，讓他每次演完都很後悔，不過他笑說也受到報應，「被漁工們蓋布袋毆打」，更爆料黃鐙輝、孫綻在戲裡都是「打真的」，讓他收工後傷痕累累，黃鐙輝則說「我是打在你身，痛在我心」，方大緯笑說「這個說法我接受。」更多精彩內容在民視娛樂《娛樂超skr》。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。