苗栗社大與山城古道守護志工隊，在兩端出入口設置警語，呼籲登山遊客行經此路段建議折返，若繼續前行務必小心安全，勿觸碰倒塌樹木。（苗栗社大提供／巫靜婷苗栗傳真）

20多名古道志工上山開闢便道，合力運送石塊、修復工具等物資。（山城古道守護志工隊提供／巫靜婷苗栗傳真）

百年山徑楔隘（錫隘）古道中最富盛名的72階，有1棵樹齡逾200年的大葉楠去年因梅雨倒塌，今年6月又因梅雨土石鬆動，剩餘樹幹滑落溪谷，再度壓毀石階與欄杆，礙於樹木支撐點不足暫時無法移除，苗栗社大與山城古道守護志工隊緊急在山溝旁開闢便道並設置警示牌，呼籲山友小心通行。

苗栗社大主祕戴文祥指出，這棵大葉楠原生長於古道旁岩壁，有2根枝幹，其中1枝幹去年5月因梅雨侵襲倒塌，當時壓毀72階部分路段，緊急切除倒木尾段搶通古道，不過仍有1大節樹幹倒在山溝，不料今年6月的梅雨讓土石溼滑，整根樹幹滑落小溪谷，也把72段的石階及欄杆壓毀。

大葉楠橫躺古道，許多遊客只能冒險從下方樹洞鑽過去，但由於樹幹缺乏足夠支撐點，難以施力切割移除，若突然崩落，恐怕20、30人也抬不起來，苗栗社大與山城古道志工隊只好邀集20多人合力搬運石塊、工具等，封閉危險樹洞，改沿山溝旁建置臨時便道、修復鐵欄杆，並在兩端出入口設置警示牌。

戴文祥表示，樹幹根部最粗直徑達2公尺，要完全移除需要時間，獅潭鄉公所已找到園藝工程包商願意處理，預計端午連假後現勘，目前呼籲遊客爬楔隘（錫隘）古道，到此路段建議折返，若非通過不可，請勿觸碰倒塌樹木，快步通過、提高警覺，若是一群人也建議1人通過後再換1人，避免大家同時拉繩，以策安全。

200年大葉楠橫躺楔隘古道72階，苗栗社大及山城古道守護志工隊合力開闢便道。（苗栗社大提供）

(中時 )