基隆市出現一齣8點檔戲劇人生！一名杜姓婦人17年外遇林姓男子，還瞞著丈夫生下1女，後來丈夫10多年前過逝，女兒的林男生父，也離婚喪子，於是決定告訴16歲的女兒，生父是林男，並向基隆地院提起「否認推定生父」訴訟，經DNA鑑定確認女兒與林男親子關係後，林男重娶杜婦為妻再續前緣，3人再組新家庭，原本一段孽緣變良緣。

據悉，杜女當年與有婦之夫的林男交往後，懷了女兒，因覺得對不起丈夫，也不想破壞林男的家庭，最後選擇回歸自己家庭，也沒有告訴林男懷孕的事，直到丈夫10多年前過世，還一直守著這個秘密。

幾年後，杜女輾轉得知林男幾年前離婚，獨子也過世，杜女不忍女兒生父走不出傷痛，決定將隱藏16年秘密告訴女兒與林男，獲得女兒諒解後，再與林男透過法律途徑提起「否認推定生父」訴訟，經DNA鑑定，證實杜女的女兒確實林男的親生骨肉。

林男與杜女一家3口歷17年風風雨雨，因為杜女早年喪夫獨力扶養女兒，林男晚年離婚喪子，如今卻又意外得女，且再婚娶杜為妻，重組家庭，傳為地方一段佳話。

(中時電子報)