蔡正元臉書。（摘自蔡正元臉書）

《紐約時報》最新民調顯示，美國總統川普在和民主黨總統參選人拜登的選戰中已「明顯屈居下風」，兩人的支持度差距已達14個百分點，這對想連任的川普而言是個「不祥趨勢」。對此，前國民黨立委蔡正元表示，雖然川普連任機會越來越低，但川普還有最後一張牌。

蔡正元在臉書發文表示，川普想連任，先是啟動中美貿易戰，傷人傷己沒撈到好處。再來川普忽視新冠肺炎，搞到現在越來越嚴重，美國未被檢出的濳在感染者，是已被檢出的確診者的十倍，這是Fauci的估計。最後白人警察扼殺黑人，釀成全美大暴動，這麼「美麗的風景線」，川普處置失當，又失言頻頻。

蔡正元直言，眼看連任機會越來越低，川普最後還是得靠種族牌，畢竟美國歐洲裔的白人，還佔人口總數的59.34%，其中德國裔最多佔有13.2%，川普就是德國裔的。其他較多的是，愛爾蘭裔9.7%，英格蘭裔7.1%。

據《時代雜誌》與《Politico》報導，美國疾病管制與預防中心主任芮斐德（Robert Redfield）在記者會上表示，從全美各地收集的血清測試統計顯示，每確診一名新冠肺炎患者，就約有10個樣本具有抗體，故現在最佳的評估方式為，只要測出一位確診，實際上恐已有10名感染者。也就是說，美國實際確診數，恐怕比現在已確認的數量還要高10倍，也就是起碼超過2千萬人確診。

(中時電子報)