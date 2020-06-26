李小璐家被發現請了3位傭人。（圖／取自《on.cc東網》）

37歲金馬影后李小璐去年和賈乃亮雙雙宣布7年婚姻告吹，隨後一度傳出李小璐和「小王」PG ONE轉地下情，近日又爆李小璐疑與賈乃亮復合，讓外界霧裡看花。最近李小璐在網上分享居家影片，其中一位短髮男子引起討論，還有人發現她請了3位傭人處理家務，引來網友酸還是挺有錢。

李小璐2017年和饒舌歌手PG One鬧出夜宿門事件，兩人當時不認，去年底網上突然流出李小璐和PG One的親密影片，才讓兩人默認緋聞，而賈乃亮和李小璐後來雙雙聲明證實離婚，近日兩人罕見被拍同框，還穿情侶服，但男方工作人員否認破鏡重圓。

據《東網》報導，李小璐近年改做網紅從事網拍工作，也常在網上分享美照與影片，最近她曬出一支在家裡跳舞影片，片中出現一位短髮男，被網友起底是李小璐的閨密高星，兩人有20多年交情，另有人發現她家裡請了3位傭人幫忙，網友諷刺回應：「難怪有時間跳舞」。

(中時電子報)