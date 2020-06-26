國立海洋科技博物館湧現大量參觀民眾，連假第二天中午前，就已經超過4千人購票入館，海科館門口可見大排長龍等待入館的隊伍。（吳康瑋攝）

端午連假第二天，基隆知名景點國立海洋科技博物館湧現大量參觀民眾，海科館指出，相較首日7千人入館，第二天剛好遇上美人魚藝術展演最終場，吸引許多家長帶著孩子趕來觀賞，中午前就已經超過4千人購票入館，預估連假後兩天的入園人潮也將不斷攀升，另外，東北角知名景點黃金博物館指出，第一天入館的人數突破6千人，相較疫情期間暫停開放的冷清，整個水金九黃金山城都醒來了。

海科館表示，館方在連假最後兩天更推出應景的海上划獨木舟、欣賞海洋電影院及海洋粽DIY等活動，搭配館內原有的室內常設展廳、海洋劇場、潮境海洋中心參觀，及戶外潮境公園、忘憂谷等打卡熱點，邀請遊客前來度過輕鬆的端午佳節。

瑞芳的水金九地區是臺灣唯一的金銅礦業遺址代表，擁有豐富的自然生態與人文歷史寶藏，具備獨特的觀光旅遊魅力，而坐落在黃金山城中的黃金博物館，也是遊客來到東北角必訪的景點之一，館方指出，連假的第二天中午前就有約3千5百名旅客入園，已經是疫情期間的數十倍，可以明顯感受到山城的生機慢慢回復，但仍請來訪遊客配合新北市政府防疫政策，遵守量額溫、實名制、保持社交距離等措施。

館長王錦華表示，黃金博物館為響應防疫旅遊，更推出10條路線、40梯次青春山海線的旅遊路線，邀請民眾安心旅遊，將全臺十大必訪景點之一的水金九美景，親身走透透。

(中時 )