針對民進黨高雄市長補選參選人陳其邁批評「李眉蓁要把前市長韓國瑜團隊找回來，無異於是把6月6日的罷免投票沒收」，國民黨高雄市長候選人李眉蓁競選發言人呂謦煒表示，我們更應該擔心被民意否決、讓高雄負債累累的民進黨陳菊團隊復辟！

呂謦煒指出，兩年前人民已用民意否決了長期執政的民進黨與其代表陳其邁，就是希望高雄能夠有所改變，創造出不一樣的新氣象。現在，李眉蓁正是要延續改變高雄的使命，創下高雄市長民選以來第一次由在地人當上高雄市長，寫下高雄人真正當家作主的新歷史。

呂謦煒反批，陳其邁背後所籠罩的，是民進黨長期執政20年所遺留下的債務、青年就業、城市發展等各方面的沉痾。民進黨陳菊任內其團隊被監察院調查過至少58次、彈劾跟糾正累積30多案，客觀上展現出陳菊團隊的嚴重弊端與荒腔走板。陳其邁若當選，象徵過去無能的民進黨團隊復辟，真的有利於高雄市民嗎？有賴於高雄市民的智慧判斷與抉擇。

據悉，呂謦煒現任國民黨政策會政研部專委，也是前青年團團長，是高雄人。李眉蓁投入高雄市長補選，延攬呂出任發言人；目前李眉蓁正籌組發言人團，包括市議員鍾易仲，甚至31位國民黨籍市議員都可能納入發言人團，再行分工。

(中時 )