退休司機教授駕駛技術。（阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供／張毓翎嘉義傳真）

道班人員搶修鐵路。（阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供／張毓翎嘉義傳真）

駛入北門的最後一班列車。（阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣阿里山林業鐵路自1912年通車迄今，有許多默默守護的人，用生命撐起林鐵的榮耀，擦亮這百年老字號招牌，阿里山林業鐵路及文化資產管理處推出首支形象影片「林鐵之心」，以「人」為角度，記錄林鐵人的日常，展現他們對林鐵服務的使命感及榮耀；首播時間將於7月1日晚上8時許，串聯多家粉絲專頁線上播出。

行政院衡酌文資保存、產權及人力需求面，於2017年同意林務局成立林鐵專責機構，隔年7月1日阿里山林業鐵路及文化資產管理處正式成立；由於地理環境因素，阿里山林鐵維護相較其他鐵路艱難，更需仰賴手作技術，若發生豪雨造成土石崩落，列車無法通行，工作人員需冒著大雨清理路線，讓林鐵盡早恢復通行。

適逢林鐵及文資處成立2周年，特別聘請專業攝影團隊，花費近1年時間，深入瞭解阿里山林鐵運、工、機務的工作內容，透過不斷的觀察訪談，拍攝出工作人員在艱難的工作環境下，戮力搶修通車的認真，以及沿線居民對於林鐵的期待等畫面，全都收錄在「林鐵之心」，獻給多年來協助維運林鐵的林鐵人。

林鐵及文資處綜合企劃科長黃玫璇表示，為因應疫情，取消實體首映會，改為串聯「阿里山林業鐵路及文化資產管理處」、「阿里山青年大使」、「漫步在雲端的阿里山」等臉書粉絲專頁，共同播出首部20分鐘的影音作品「林鐵之心」，邀請民眾一同線上觀影，感受林鐵人的堅毅與溫暖。

(中時 )