更新內容15:27)E奶名媛胡嘉嘉26日凌晨4時許與友人在北市KTV飲酒後，由友人開車載胡嘉嘉返回新北市住處，胡女酒醉不醒衣衫不整倒臥車中無反應，警消獲報後到場急救，經送醫後宣告不治，享年41歲；胡嘉嘉不治後其女兒透露，胡嘉嘉半年前曾中風有服藥；警方表示，胡嘉嘉身上並無外傷，詳細死因待釐清。

據悉，擁有E奶火辣身材的名媛胡嘉嘉，曾經與整形醫師李進良、演員陳俊生傳過緋聞；胡嘉嘉不治身亡後女兒透露，半年前母親胡嘉嘉曾有小中風，有服用藥物治療。

胡嘉嘉、19歲胡女女兒以及23歲李女共3人26日前往信義區某KTV狂歡，凌晨3時由胡嘉嘉友人32歲王男駕車載送胡嘉嘉、李女先行返回蘆洲胡女住處。未料抵達胡嘉嘉抵家門前，酒醉的李女、王男都無法攙扶不省人事的胡嘉嘉，於是急叩正在信義區的胡嘉嘉女兒幫忙。

胡嘉嘉女兒於是急從KTV離開，到場後卻也叫不醒胡嘉嘉，李女、胡女女兒、王男見事態嚴重，王男又駕車載李女、胡女女兒欲將胡嘉嘉送往市立三重醫院醒酒，路途中胡嘉嘉女兒友人22歲黃男來電表示可以到場幫忙，王男遂載著李女、胡女女兒和胡嘉嘉從趕往醫院的路途掉頭返家。

當黃男、李女、胡嘉嘉女兒和王姓司機和胡嘉嘉5人返回胡住處時，赫然發現胡嘉嘉失去呼吸心跳，於是緊急撥打119電話，救護人員緊急將胡嘉嘉送往淡水馬偕醫院，但經急救後胡嘉嘉仍被宣告不治；警方表示，胡女身上有酒味，無明顯外傷，詳細死因待進一步釐清。

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(中時 )