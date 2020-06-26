日本男神木村拓哉主演的日劇《BG 終極保鏢第2季》，第2集找來「AKB48」前成員川榮李奈客串演出，這是她去年11月生下小孩後，產後復出參與的首部電視劇，她在劇中飾演全盲的天才鋼琴家，與聘雇來保護她的王牌保鑣木村拓哉有多場對手戲，木村拓哉更不惜化身「人體滑板」，以肉身保護她差點從階梯墜落摔下的危機。

川榮李奈受訪時表示，這次的角色對她來說是一大困難挑戰，因為她過去沒學過鋼琴，連樂譜都不會看，又因為是盲人，還不能盯著鋼琴鍵彈，她只好下功夫苦練揣摩彈琴架勢、硬記琴鍵位置，也接受視障人士指導練習當盲人。由於木村拓哉曾在電影《武士的一分》扮演失明的武士，拍攝期間給了川榮李奈不少建議，讓她大讚對方厲害。

木村拓哉劇中工作時是使命必達、霸氣強硬的王牌保鑣，但回到家中面對獨子時，也得拉下臉變成溫馴老爸，當他鼓勵兒子追求夢想，卻反被兒子調侃：「我老爸離婚了，老大不小了還離職，我得認清現實。」讓他瞬間啞口無言。這一幕讓人想到木村拓哉在戲外也經常被兩個女兒心美、光希出賣，女兒們日前才開直播爆料父親私下超幼稚，經常捉弄她們，戲裡戲外都被小孩吐嘲，意外逗趣。《BG 終極保鏢第2季》每周五在friDay影音同步跟播。

(中時 )