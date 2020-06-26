兩車當場翻覆，小火車頭與小貨車當場跌路旁邊溝渠。(溪湖鎮大竹里長何炳樺提供／吳建輝彰化傳真)

今天下午彰化縣溪湖鎮溪湖糖廠，一輛運載300名遊客的糖廠小火車，行經未設有柵欄環河路之平交道，遭一輛小貨車撞上。(溪湖鎮大竹里長何炳樺提供／吳建輝彰化傳真)

今天下午彰化縣溪湖鎮溪湖糖廠，一輛運載300名遊客的糖廠小火車，行經未設有柵欄環河路之平交道，遭一輛小貨車撞上。(溪湖鎮大竹里長何炳樺提供／吳建輝彰化傳真)

溪湖糖廠小火車遭貨車撞上。（圖／翻攝爆料公社）

溪湖糖廠貨車撞上小火車。（圖／翻攝爆料公社)

更新內容15:10）今天下午1點35分，彰化縣溪湖鎮溪湖糖廠，一輛運載300名遊客的糖廠小火車，行經未設有柵欄環河路之平交道，遭一輛小貨車撞上，兩車當場翻覆，小火車頭與小貨車當場跌路旁邊溝渠，所幸這起事故並未造成遊客受傷，僅有小貨車司機受到驚嚇，預防性送醫，警方表示，初步調查應是小貨車未禮讓小火車，當場從小火車頭撞上，但詳細的肇事原因，還有待進一步的調查釐清。

嚇死！糖鐵小火車遭撞出軌！300名親子遊客虛驚。

據了解，當時小火車上載有近300名遊客，所有乘客都受到驚嚇，所幸當時遭撞的車廂上，並未乘載遊客，沒有造成更多嚴重的傷亡，而所有遊客也下車，依著軌道往糖廠方向移動，

彰化縣消防局表示，今天下午1點35分獲報，溪湖水橋發生小貨車撞台糖小火車事故，緊急調派各式消防車輛2不、救護車3輛以及消防人員9名等，而現場除21歲黃姓小貨車司機有頭暈不適外，小火車司機及車上乘客，都無明顯外傷。

溪湖分局媽厝派出所所長陳家偉表示，初步了解應該是小貨車行經環河路口時，未禮讓糖廠的小火車，直接朝著小火車頭撞上，造成小貨車與小火車翻覆，跌落旁邊溝渠內，所幸都沒有受傷，僅小貨車司機受到驚嚇預防性送醫。

(中時電子報)