球王喬柯維奇(Novak Djokovic)這回真是挖了坑給自己跳，他辦的慈善比賽因為狄米卓夫(Grigor Dimitrov)確診新冠肺炎而遭喊停。喬柯維奇本人因為近距離接觸狄米卓夫，之後也被驗出染病，陪他一起來的妻子Jelena亦被感染。更倒楣的是外界把砲火對準他，轟他缺乏防疫觀念。

喬柯維奇的爸爸Srdjan Djokovic站出來反擊，他對克羅埃西亞媒體說：「為什麼會這樣？因為那個人(狄米卓夫)根本參賽之前就在某個地方染病了，他也沒在這裡檢測，他在其他地方檢測的，是他禍害克羅埃西亞與塞爾維亞。」

當然喬爸的指控毫無證據，沒人知道狄米卓夫何時染病，更無法證明是他在散播病毒。喬媽Dijana則表示喬柯維奇夫妻病情穩定(無症狀)，最可怕的始終是外界對他們的攻擊。《法新社》此時一篇文章指出，由於種種原因，喬柯維奇即使打到天下第一，也永遠不能像費德勒(Roger Federer)、納達爾(Rafael Nadal)那樣受球迷喜愛。

喬柯維奇防疫零分，他的好友莫瑞(Andy Murray)都忍不住數落他。莫瑞說：「看了那些球員派對與孩子們群聚的照片，他們根本沒保持社交距離，我想有多少人染病都不奇怪。」喬柯維奇已對此事公開道歉，希望他能記取教訓來幫助大家防疫。

(中時電子報)