「妹妹」卡蘿杜瓦茲（左起）、導演凱里阿努茲、「姊姊」尤莉亞史托克。（海鵬提供）

巴西2位女星尤莉亞史托克（Julia Stockler）與卡蘿杜瓦茲（Carol Duarte），近來因在電影《被遺忘的人生》飾演一對命運坎坷姊妹花而爆紅國際，該片勇奪包括坎城影展「一種注目」最佳影片等10多座國際大獎，且「姊妹花」不僅私下感情好，更雙雙榮膺巴西聖保羅影協獎影后。

有趣的是，這對姊妹花其實都是第一次演出電影，「妹妹」卡蘿杜瓦茲出身舞台劇，「姊姊」尤莉亞史托克則是知名編劇兼表演老師，硬被導演凱里阿努茲（Karim Aïnouz）逼著上場演出。原本不相識的兩人，片中飾演難捨難分的姊妹，總在峰迴路轉的命運中擦身而過，未婚懷孕的「姊姊」，遭父親掃地出門時，一句「人生從此不相見」一語成讖，竟把觀眾逼得淚流滿面，讓得意的她開始猶豫該不該轉行演戲。

尤莉亞史托克其實是擁有戲劇表演與電影研究的雙學位高材生，主業是編劇、還身兼表演老師，首次演出電影便榮登影后；飾演「妹妹」的卡蘿杜瓦茲演技也不惶多讓，她有場因為遍尋不著姊姊，憤恨之下放火怒焚心愛鋼琴的戲，讓人看得十分揪心。電影27日在台北電影節首映，7月3日在台上映。

(中時 )