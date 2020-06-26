日本宮崎駿動畫中「樹屋共生」的奇景在台灣也能看見！台中市政府文化局去年斥資2億多元，修復歷史建築「台中刑務所官舍群」，施工期間發現其中1棟木造官舍被大榕樹樹根侵入、形成「樹包屋」型態，因無法分離，決定改以現地方式保留，讓自然與歷史共生，也意外成為文化新亮點。

「台中刑務所官舍群」是日據時代全台三大刑務所之一的附屬建築群，早期提供給監獄職員或眷屬居住，因官舍群同時兼具日據中期、末期與戰後初期的建築風格，具有歷史保存價值，市府去年10月針對9棟木造官舍及周邊公共區域進行修復。

文化局指出，著手修復的9棟官舍中有3棟興建於日據大正時期、3棟為昭和時期興建、另3棟則是1960年代的戰後落成，這些官舍可分為甲、乙、丙、丁4個等級，分別提供州廳郡課長、郡課長、四等判任官或巡查等不同階級官員居住，室內坪數也依等級區分為25至12坪大小不等。

在修復過程中，工程人員發現其中1棟昭和時期興建的丁種官舍，因緊鄰80年樹齡的老榕樹，建築與大樹長久共生，榕樹根部生長、逐漸包覆住整棟官舍，甚至樹根還竄入了牆面、屋頂，再加上雨水滲入，使得官舍幾乎難以承受榕樹的重量。

文化局指出，為兼顧歷史建築修復與老樹保護，一開始希望能將樹、屋分離並移植老樹，無奈經實際評估，擔心分離過程中會傷害老樹且造成官舍毀損，決定改以現地殘構保存，重新打造成「樹包屋」景點。

文化局強調，官舍群預計111年修復完工，未來計畫導入民間參與經營，參考台北華山文創園區、以多元文化休閒活動場域方式營運，開放民眾下班後到此聚會、逛街，結合鄰近的台中刑務長典獄長官舍、浴場及演武場等，打造文歷史空間新亮點。

(中時 )