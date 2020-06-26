司馬庫斯部落聯絡道傳翻車，卡在樹上待援。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

更新內容14:45) 新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落聯絡道，26日下午2點許，驚傳有休旅車翻落邊坡，卡在樹上，新竹縣消防局派遣3個分隊前往救援，泰崗派出所、司馬庫斯部落青年也前往協助，目前受困的6人均已救助到道路上。

這起事故發生在司馬庫斯聯絡到2.2公里處，一台共有6人乘坐的白色休旅車，跌落約10公尺、4層樓高的邊坡，幸好有一棵大樹擋住車體，警消、警察到場後，消防人員先用繩索固定住車子，再一一協助車上民眾脫困，3點30分許均已到達平面道路上。

(中時 )