氣象局針對全台17縣市發布豪大雨特報，其中基隆市、台北市和新北市為豪雨特報，而桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市和嘉義市等14縣市則是大雨特報。
水利署針對台北市（信義區、南港區）、新北市（新莊區）發布一級淹水警戒，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水；新北市（汐止區）則是二級淹水警戒，其轄內易淹水村里及道路可能三小時內開始積淹水。
根據氣象局資料，截至下午2時，累積雨量前10名如下：
●78.00 mm 台北市舊莊國小
●77.00 mm 台北市國三南深路交流道
●70.00 mm 台北市瑠公國中
●67.00 mm 台北市九如里
●64.00 mm 台北市舊莊里
●61.50 mm 台北市四獸山
●48.50 mm 台北市玉成
●48.00 mm 台北市信義
●46.50 mm 台北市市政中心
●42.00 mm 台北市東湖國小
(中時電子報)
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