17縣市豪大雨特報，大台北3地區1級淹水警戒。此為累積雨量圖。圖擷自中央氣象局）

氣象局針對全台17縣市發布豪大雨特報，其中基隆市、台北市和新北市為豪雨特報，而桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市和嘉義市等14縣市則是大雨特報。

水利署針對台北市（信義區、南港區）、新北市（新莊區）發布一級淹水警戒，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水；新北市（汐止區）則是二級淹水警戒，其轄內易淹水村里及道路可能三小時內開始積淹水。

根據氣象局資料，截至下午2時，累積雨量前10名如下：

●78.00 mm 台北市舊莊國小

●77.00 mm 台北市國三南深路交流道

●70.00 mm 台北市瑠公國中

●67.00 mm 台北市九如里

●64.00 mm 台北市舊莊里

●61.50 mm 台北市四獸山

●48.50 mm 台北市玉成

●48.00 mm 台北市信義

●46.50 mm 台北市市政中心

●42.00 mm 台北市東湖國小

(中時電子報)