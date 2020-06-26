台北市教育局24日發函公告，台北市私立育達高級商業家事職業學校，將於6月15日起更名為「育達學校財團法人台北市私立普林思頓高級中等學校」，育達高職為北台灣歷史最悠久的男女合校私立高職，面臨少子化的衝擊，學校也決定邁向國際化發展，轉型多元學校。

育達高職創立於1949年，原先是會計補習學校，後來改制為高職，也在桃園市中壢區設有分部，畢業校友眾星雲集，除了普通高中，另設觀光事業科、表演藝術科、時尚模特兒科、餐飲管理科等共12類科。

育達學校財團法人普林思頓高中校長劉育仨表示，育達高職擁有多年的傳統，也會繼續保留，決定加入普林斯頓高中更名，希望培養雙語國際的世界公民為目標，將增設國際高中、國際國中部和國際小學部。

劉育仨也強調，外師的部分相當重要，學校將營造沉浸式美語的學習，課程設計上會有一定的外語比例，除了原有的育達高職外，也讓學生能選擇不同的領域發展，因材施教，成為更加多元的學校。

(中時 )