警方在業者的帳冊上發現每15分鐘就有尋芳客上門，粗估外籍應召女逾期居留期間可賺得上百萬的皮肉錢。（民眾提供／李文正台北傳真）

北市萬華區外籍應召站死灰復燃，警方20日凌晨持鐵槌破門，在屋內發現4名泰國籍、1名寮國籍應召女，而5名20多歲的應召女當中有2名因疫情緣故，觀光簽證自動延長時效，另外3名泰國籍則逾期居留，訊後移交給移民署專勤隊安排遣返，3名工作人員依妨害風化罪嫌法辦。

警方表示，上月27日甫在康定路250巷、278巷內查獲外籍兵團，不料業者覬覦收入豐厚，每晚從11點開始到凌晨4點，至少有20多名尋芳客上門，每15分鐘收費1800元，一晚至少收入數萬元，警方依帳單上「進房時間」、「離房時間」，估算1名應召女在疫情發生後3個月，至少賺進百萬元。

萬華警分局今凌晨0時攻堅，衝入1樓屋內發現2名嫖客進行性交易，另外一處則有泰國女子在等候接客，同時在寮國籍女子持有2小包的安非他命，她坦承吸食。

上月27日，警方在同一處發現多名越南籍女子賣淫，業者被捕後，將地點交給22歲林姓男子、50歲劉姓女子經營，2人找來持觀光簽證入境的5名女子，她們都是利用短期居留下海掏金，每次交易1800元，可分得1000元，最近因邊境管制，導致價格也從1500元漲至1800元，每晚仍是門庭若市。

(中時 )