中火違法啟用2號機，台中市府將依《空汙法》重罰最高2000萬並函送法辦。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市民生氣了！國民黨台中市黨部主委林敏霖26日表示，中火蠻橫的企圖開啟二號機，這幾天手機接了很多民眾來電表達憤怒，希望台電在市府重罰後，從善如流，否則國民黨將號召民眾展開激烈抗爭，不排除到中火圍廠，台中人拒絕再以肺發電。

台中火力發電廠2號機25日下午4時開始投煤發電，未遵行台中市府的停工命令，環保局下午5時30分進廠稽查，確認2號機已投入生煤進行發電，違規事證明確，將依《空汙法》規定開罰800至2000萬元罰鍰，後續將函送負責人至地檢署，函送對象將儘速釐清，最快於下周舉行相關程序，進行行政流程後確定。

「台中市府與市民硬起來！」林敏霖向執政的民進黨和台電喊話「不要吃台中人的豆腐」，中部很多人罹患肺腺癌，空氣汙染是不是原因之一？中火難道不會良心不安，放任空氣汙染，影響中部人健康。

林敏霖強調，維護空氣品質應該不分藍綠，市府也表示，減少燃煤是國際趨勢，超過7成台中市民反對啟用中火機組，但中火執意違法啟用2、3號機組，連日來很多民眾打電話表達對台電的不滿。

林敏霖表示，台中市府稽查開罰後，希望中火改善，順應民意，如果不改善，仍要開機燃煤，將號召民眾包圍中火，以激烈抗爭向中火發出民眾的怒吼。

(中時 )