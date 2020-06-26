因中國煉油商紛紛搶購廉價燃料，中國5月從沙烏地阿拉伯的原油進口量年增近一倍，達到歷史高位。沙烏地阿拉伯仍是全球最大石油進口地中國的最大供應國。

路透報導，據中國海關總署數據顯示，5月來自沙烏地阿拉伯的原油進口量達到916.5萬噸，即每日216萬桶，比2019年5月的每日111萬桶增長約95％，比4月的每日126萬桶增長71％。

稍早公布的數據顯示，中國5月份原油總進口量年增19.2％，達到單月史上新高，因為遏制新冠肺炎疫情的管控措施放寬後，燃料需求強勁復甦。

另一方面，中國煉油商5月收到自2019年11月以來的首批美國原油船貨，約為55萬噸。據Refinitiv數據顯示，中國7月將進口的美國原油數量預期創紀錄高位，因在4月原油價格深跌期間，逢低買進的原油船貨已經發貨。

中國5月進口的俄羅斯原油升至771萬噸，為每日182萬桶，高於4月的每日175萬桶，也高於2019年同期的每日150萬桶。

數據顯示，在美國實施嚴厲制裁的背景下，中國沒有進口委內瑞拉原油，而進口的伊朗原油數量接近紀錄低點。

(工商 )