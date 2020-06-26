65歲資深演員易淑寬近年轉戰商場，經營遊覽車通路生意，她身兼3家科技公司的顧問職務，每週得往返台北、台中、台南開會，時常南北奔波，易淑寬略帶得意的說：「從南到北的高速公路、快速道路、省道、縣道如何銜接、怎麼走才能省時、省油錢，我暸若指掌，有時甚至比估狗還準確、靠譜！」

易淑寬早期參與楊麗花、葉青、黃香蓮歌仔戲團演出，後轉戰電視劇參演台語劇，不過兒子易寶宏6年前捲入信義區殺警案，被判刑9年、去年入獄，她因此慘遭3部戲換角，減少戲劇演出。而她跨足遊覽車經營、科技公司等，有時還要去廠房巡視，看新品項研發生產的進度，生活忙碌而充實，也因財富自由，每天都能開心做自己。

易淑寬去年獲得全球之光百業達人獎。（萬鴻經紀提供）

易淑寬喜愛四處趴趴走，經營遊覽車生意更是如魚得水。（萬鴻經紀提供）

受疫情影響，易淑寬今年雖未出國，但喜歡四處趴趴走的她，每天開著愛車南來北往，享受大自然及各地美食，她說「朋友多沒辦法，大家都知道我閒不住，就約我遊山玩水，順便看看有什麼可以共同投資的項目。」此外她四處協助小農、單親家庭、年輕失業族以自食其力的方式紓困，更被大家親暱稱「阿寬姐」，雖她謙虛說是在瞎忙，但仍擋不住她的群眾魅力。

隨著疫情逐漸控制穩住，國內旅遊業開始恢復正常運作，經營遊覽車隨車銷售人員派遣業務的易淑寬笑說：「很多遊覽車司機都催逼我趕快復工，因為我是他們賺外快的管道，這段期間旅遊業停擺，遊覽車司機生計大受影響，我們卻沒被波及，因為很多買過我們產品的遊客，都直接打電話來續購，跟著我的隨車銷售人員收入來源並沒有減少，沒人去申請紓困補助，讓我覺得很感恩。」

除了喜歡遊山玩水，易淑寬更樂於助人，時常幫助小農紓困。（萬鴻經紀提供）

易淑寬喜歡四處趴趴走，享受大自然及各地美食。（萬鴻經紀提供）

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