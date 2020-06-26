英國哈利王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle）年初在未經皇室同意下，無預警宣布「卸下資深王室成員」，並在3月底搬到美國洛杉磯生活，離開英國後，2人仍備受外界關注。近日更指38歲的梅根懷了第二胎，另外，一直尋求財務獨立的他們，傳出和哈里沃克經紀公司（HarryWalker Agency）簽約，加入美國前總統歐巴馬夫婦、柯林頓夫婦，還有脫口秀天后歐普拉（OprahWinfrey）的演說A咖行列。

《每日郵報》報導指出，由於哈利夫婦淡出皇室後，積極尋求「財務獨立」，近日與「哈里沃克經紀公司」簽約後，預計未來將在大型商業公司及社區論壇進行演講，雖然目前還不清楚2人「共同演講」及「單獨演講」的具體費用，但每一場演說絕對都至少能為他們帶來百萬英鎊（約3700萬台幣）財富。

梅根哈利簽「A咖演說公司」。（圖／Reuters）

有消息人士指，哈利夫婦希望學習歐巴馬夫婦建立成功但有尊嚴的生活方式，且可依舊保持高人氣，歐巴馬夫婦在離白宮後，人氣反而持續飆升。因此當哈利夫婦計畫退出皇室時，就曾請教歐巴馬夫婦，他們也馬上替哈利夫婦提供相關建議。據說歐巴馬在2017年時，1場演說要價將近32萬英鎊（近1200萬台幣），而柯林頓夫婦2014年露面一次，平均要價近20萬英鎊（約732萬台幣）。

對於這項消息，公關專家鮑考斯基（Mark Borkowski）認為，演說將會成為哈利夫婦財源的巨大收入之一，並有助於實現財務獨立的目標，他並表示，「我蠻驚訝他們竟然現在才開始這麼做」？預計這對夫妻檔將以當前的種族議題為重心，進行相關演說，同時也會提到性別平等、心理健康和環境問題等議題；不過，英國《君王》雜誌（Majesty magazine）的總編輯西薇德（IngridSeward）卻認為，沒有人會為了哈利和梅根談論性別平等或環保議題付錢，為了讓觀眾覺得「物超所值」，這對夫妻可能必須分享一些英國皇室的祕辛才有望達到經濟獨立的目的。

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(中時電子報)