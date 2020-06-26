富邦悍將昨日爆發陣中球星胡金龍的「換總A」事件持續延燒，昨日富邦球團與胡金龍經紀公司先後發表聲明，澄清是胡金龍弟弟拿手機所造成的誤會，不過這件事仍讓球迷議論紛紛。今日富邦球團再次發表聲明，表示胡金龍的帳號的確有不當發言，對公司造成傷害，將他下放二軍，並會有內部懲處。

昨日胡金龍被網友爆料在南英商工校友Line群組中，發言「打爆富邦換總A！各位校友加油！」雖然隨後澄清是胡金龍弟弟使用其手機於群組發言，也已經道歉，不過這起事件後續發展仍深受球迷議論。

今日富邦球團再度發表聲明：

有關胡金龍帳號於社群軟體不當發言事件，富邦悍將重申球隊立場如下：

1.該發言雖非胡金龍本人之留言，惟其帳號之不當發言已對公司造成傷害，今日胡金龍先降至二軍，另球團將依隊規進行內部懲處。

2.所有球員應全力配合教練團帶領，在球場奮力拼戰求勝，以正面積極之態度，發揮團隊精神，迎戰每一場比賽。

3.因此事件造成之紛擾，富邦悍將在此特別向關心悍將的球迷朋友們致歉。球團也會繼續努力成長，在各方面更加精進，也感謝球迷們一路上的陪伴和支持。

(中時 )