新冠肺炎疫情席捲全球，淡水清水巖支持防疫政策，決議停辦年年遶境的「淡水大拜拜」，並將遶境費改捐330萬頂級救護車；新北市長侯友宜26日前往淡水清水巖捐贈典禮表示，感謝廟方的慈愛，這台救護車定能救治更多「到院前停止呼吸心跳」的人數。

淡水清水巖26日舉行捐贈救護車儀式，侯友宜、清水巖主委李宗燦、立委洪孟楷、前立委呂孫綾、新北市議員陳偉杰等人都到場，侯友宜參拜清水祖師爺後，由主委李宗燦代表贈送救護車造型鑰匙給侯友宜，宣示力挺防疫的決心，現場擠滿大批信眾，場面熱鬧。

主委李宗燦表示，清水巖祖師廟主祀「落鼻祖師」建竣於1937年，傳說每遇天災人禍前都會落鼻示警，淡水居民更立下迎神遶境傳統，每年農曆5月初六清水祖師祭典，在地舉行熱鬧滾滾遶境，如同專屬淡水的嘉年華會。

侯友宜表示，在新冠肺炎疫情嚴峻時，感謝祖師爺保佑淡水居民，也感謝廟方決定將遶境省下來的錢捐出來疼惜淡水民眾，「高頂救護車」要價330萬，這台高頂救護車內有基本醫療服務，未來將放在第三大消防分隊照顧民眾健康。

侯友宜說，新北市以前「到院前停止呼吸心跳」比例能救3、4個，現在約可以救10個民眾，獲贈這台車一定會可以救更多人，今天是感恩的好日子，市長代表新北市謝謝清水巖，感謝大家配合防疫。

(中時 )