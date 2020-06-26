芒果節開幕現場有農特產展售，遊客採買新鮮芒果。(莊曜聰攝)

台南市長黃偉哲動手DIY芒果青，削皮動作俐落。(莊曜聰攝)

南國際芒果節邁入第8年，26日開幕活動在大內區走馬瀨農場舉行，台南市長黃偉哲（左三）體驗用玉文芒果手做芒果青，與端午連假前來的遊客同樂。（莊曜聰攝）

芒果產季到了，快來台南嚐鮮！全台種植愛文芒果約1萬3000公頃，台南市就占了將近一半，每年產期都會舉辦台南國際芒果節行銷，開幕活動26日在大內區走馬瀨農場登場，市長黃偉哲指出，台南芒果品質有口碑，今年外銷市場沒受到新冠肺炎影響，反而開出紅盤，從目前訂單來看，外銷比重可望突破2成，除了透過網路選購外，也歡迎民眾到台南旅遊，順道來產地採買。

台南市愛文芒果年產量逾7萬公噸，與去年盛產期相比，產量約下滑1成左右，但因氣候穩定，品質不錯，現在台北果菜市場批發價每公斤均價約60元，也是近年來最好，不只內需市場，也是水果外銷的主角之。

新冠肺炎疫情影響農特產品外銷，但愛文芒果卻是逆勢成長，由於品質在國際上建立好口碑，國際買家透過網路、電話下單，外銷訂單較往年增加1成以上，目前台南產期才剛開始，訂單總數量已經追上去年水準，今年仍續推「台灣下單、海外（日本、大陸上海、福建）取貨」，包括玉井區農會、楠西區農會、南瀛農產國際行銷股份有限公司及台南物產國際貿易有限公司都提供相關服務。

開幕活動上市長黃偉哲也親自下場體驗芒果青DIY，他拿起水果刀把芒果削皮、切塊，動作俐落，一下子就備料完成，再把切塊芒果放入容器，均勻撒上糖粉、搖一搖就完成，他也現場試吃直比讚。

台南國際芒果節開幕活動為期2天，現場有芒果DIY、農產市集及芒果冰、鮮果品嚐等，連假期間吸引不少遊客前來，芒果節相關活動為期3周，將由玉井、南化、楠西、左鎮、官田及大內等產地接力舉辦。

(中時 )