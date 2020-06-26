端午連假首日國道5號大塞車，交通部長林佳龍昨(25日)呼籲民眾要做聰明的用路人，要趨吉避凶，此話一出，引發開車族不滿。對此，國民黨不分區立委葉毓蘭直言，「我聽你在多雷米，在哈囉！」

根據高公局的統計，國道5號昨天的南下車流為2.1百萬車公里，均為歷年端午節之最，車流量直逼春節與清明節連假。葉毓蘭在臉書寫下，自己的宜蘭同鄉、林口鄰居，平常從林口回鄉探親，可以是50(深夜清晨)至70分鐘的路程，但鄰居昨天的慘狀如下：

1. 6/24 22：50從林口出發，

2. 6/24 23：45從環東大道接3號高速公路(北二高)

3. 6/25 01：05才進入3號高速公路

4. 6/25 01：11南港交流道往5號高速公路，大...大塞車，

5. 6/25 01：17剛要進入5號高速公路第一個隧道口。

6. 6/25 03：02才到宜蘭家。

對此，葉毓蘭認為，鄰居不聰明嗎？錯了！此人是國際級的資安專家，只是這樣的困境，源自於交通部事先沒有任何規劃，只有讓部長講這些沒有意義的哈囉！實況是，不只國五塞，其他的替代道路也塞。她也建議交通部，請考慮興建高鐵，「難道要請你下台才能趨吉避凶」。

而林佳龍今(26日)也強調，「做個聰明用路人」的說法，並非要歸責任何人，而是請用路人與交通部一起透過智慧交通改善國道交通，已要求高公局必須每六小時發布一次即時路況，也會善用各種疏運手段，並且24小時監控、調整措施，若有語意不精確的部份，也願意修正說法。

(中時電子報)