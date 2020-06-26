瑞芳的水金九地區是臺灣唯一的金銅礦業遺址代表，新北市黃金博物館門口也排起大批民眾購票入園。（吳康瑋攝）

瑞芳的水金九地區是臺灣唯一的金銅礦業遺址代表，新北市黃金博物館門口也排起大批民眾購票入園。（吳康瑋攝）

瑞芳的水金九地區是臺灣唯一的金銅礦業遺址代表，新北市黃金博物館門口也排起大批民眾購票入園。（吳康瑋攝）

今天26日為端午連假第二天，不少旅客開始往博物館跟戶外移動、踏青，台二線更是北部旅客戶外旅遊的首選，其中最具特色的水金九黃金山城，除具有療癒的奇幻能力，更是每個走訪東北角的旅客必經的景點，坐落在黃金山城中的黃金博物館中更為展示臺灣唯一金銅礦業遺址的代表，其擁有豐富的自然生態與人文歷史寶藏，具備獨特的觀光旅遊魅力。

黃金博物館更在連假首日就有超過6千人入館，有旅客受訪表示，相較疫情期間暫停開放的時候，現在整個水金九黃金山城都醒來了，連館內特色的「金磚」，都排起大大的人龍，搶著一摸究竟。

黃金博物館指出，連假的第二天中午前就有約3千5百名旅客入園，已經是疫情期間的數倍，可以明顯感受到山城的生機慢慢回復，但仍請來訪遊客配合新北市政府防疫政策，遵守量額溫、實名制、保持社交距離等措施，館長王錦華表示，黃金博物館為響應防疫旅遊，更推出10條路線、40梯次青春山海線的旅遊路線，邀請民眾安心旅遊，將全臺十大必訪景點之一的水金九美景，親身走透透。

黃金博物館表示，館方從7月開始到10月最適宜外出旅行的季節，陸續推出不同系列主題遊程，規劃路線包含水湳洞、祈堂老街、斜坡索道，或九份輕便路上五番坑等青春山海線上的特色景點，讓防疫期間久無出遊的朋友們，來一場具山海景致與人文風光的身心靈療癒之旅。

其中，「山城治癒術」主題遊程，每個月針對不同族群推出特色遊程，7、8月即將登場的「小孩放電，爸媽放空之旅」及「陪孩子完勝暑假作業」一解父母暑假帶著孩子出遊的渴望，不但可以讓孩子放電，爸媽也可以放空，為暑假增添難忘記憶，更多詳情請洽館方網站：http：／／user82349.psee.io／ST54U。

(中時 )