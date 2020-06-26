黃子佼26日主持八大《平民巨星》，邀請玖壹壹擔任大來賓。歌手張清芳驚爆離婚，身邊好友三緘其口，相當保護她的隱私，好友之一的黃子佼上次主持記者會被問及此事表示：「芳姊跟宋先生都是長輩，對私事、公事他們的處理都很有自己的看法跟決定，我們這些晚輩沒什麼好說的，就是祝福他們。」今則強調，「聊到那天就沒有再聊了，弟弟怎麼會去問姊姊的家務事呢？上次是一個月前聊黑膠唱片」。

黃子佼近日狂買200張黑膠唱片，他發現張清芳的原版黑膠唱片是目前市場最高價，「芳姊的行情也太高了！我有天拍給她看，原版6千起跳，大概可以賣3萬到5萬，我想看她家裡還有沒有剩，我不要再版、復刻的，要30幾年前的黑膠唱片」。他近期狂跑台灣各地，光上周就去了新竹、台中與嘉義，「重新感受人情冷暖，以前有段時間我有人群恐懼症，這陣子覺得其實大家都很熱情」。

目前玖壹壹感情最穩定的成員是洋蔥，問到婚事，他表示：「我現在29歲，等30過後再看看。」健志加碼爆料超商店員帶他去算塔羅牌，洋蔥連忙解釋，「想說算算看」。每年都會去大甲媽祖遶境的他們今年也與姚元浩相約，健志笑說：「我們去半天左右，去拜拜。」至於擔任《平民巨星》大來賓需決定選手去留，是否有掙扎，健志妙回：「不會啦，反正又不認識。」全場爆笑。

(中時 )