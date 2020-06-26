中壢警方鑒於暑期將至，轄區黑幫濫用笑氣情形囂張，25日晚間規畫大掃蕩勤務，共查獲20名嫌犯使用笑氣，另毒品案13人、通緝犯9人，查扣笑氣鋼瓶30支。

警方表示，中壢長期有天道盟正義會、竹聯幫信堂等黑幫把持笑氣販售，本次主要針對轄區汽車旅館、賓館等地點，規畫大掃蕩勤務。中壢分局長劉印宮表示，面對黑道幫派組織，警方絕不妥協，以零容忍態度維護社會治安，中壢警方並將持續強化取締黑幫作為，斷絕其金流，致力將不法幫派集團連根刨除。

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(中時 )