笑氣濫用猖獗 中壢警方大掃蕩 15:532020/06/26 中時 楊宗灝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中壢警方25日針對笑氣鋼瓶規畫掃蕩勤務，共查獲30支笑氣鋼瓶。(中壢警方提供／楊宗灝桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中壢警方鑒於暑期將至，轄區黑幫濫用笑氣情形囂張，25日晚間規畫大掃蕩勤務，共查獲20名嫌犯使用笑氣，另毒品案13人、通緝犯9人，查扣笑氣鋼瓶30支。 警方表示，中壢長期有天道盟正義會、竹聯幫信堂等黑幫把持笑氣販售，本次主要針對轄區汽車旅館、賓館等地點，規畫大掃蕩勤務。中壢分局長劉印宮表示，面對黑道幫派組織，警方絕不妥協，以零容忍態度維護社會治安，中壢警方並將持續強化取締黑幫作為，斷絕其金流，致力將不法幫派集團連根刨除。 ★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品! (中時 ) #中壢 #警方 #笑氣 #黑幫 #濫用 也許您會感興趣 社會熱門新聞 女捷運外遭扒光衣服裸上身 還被120KG壯男壓制毆打 - 社會 又見名車自動駕駛睡著 2年前實習國道員警慘死似重現 - 社會 癡男天天「射」在咖啡內讓她喝 她得知後崩潰了 - 社會 退休國中師勒斃妻後輕生 電話告知女兒：過陣子就知怎麼處理 - 社會 慘！男花738萬買藍寶堅尼 「交車20分鐘」就撞爛 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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