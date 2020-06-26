台北市內湖區的1名94歲老婦，在前幾日(23)守法行走斑馬線時，遭到一台左轉小客車前車頭碰撞，造成老婦送醫傷重不治。據了解，肇事者的原因皆是轉彎被車內的「A柱」阻擋視線進而撞上，警呼籲其實只要一個『擺頭』動作，即可避免事故發生。

汽車「A柱」擋住駕駛人視野，導致左轉行經行人道時，往往一個不注意就發生碰撞車禍事件。(交警大隊提供/林俊翰翻攝)

據交警大隊統計，從106年至今，台北市轉彎車碰撞行人的肇事率高達25件、死亡26人，其中以左轉彎20件最多，是右轉彎的4倍，占總行人死亡人數95人比例高達27%。

汽車「A柱」死角經常遮蔽駕駛人部分視野角度，導致彎道行徑斑馬線時，立即就發生碰撞行人事故。（交警大隊提供/『林俊翰』翻影）

台北市政府警察局表示，汽車內側面皆有三個立柱，其中前擋風玻璃左右兩側斜柱稱為「A柱」。當汽車在轉彎時，駕駛人行進方向視野容易被「A柱」遮擋，造成視線死角的情形，尤其左轉彎時最為明顯。駕駛人開車一旦疏忽轉彎行駛特性，行經行人穿越道時，也因此常碰撞行人，造成嚴重事故發生。

汽車「A柱」死角經常遮蔽駕駛人部分視野角度，導致彎道行徑斑馬線時，立即就發生碰撞行人事故。（交警大隊提供/『林俊翰』翻影）

依據「道路交通管理處罰條例」第48條規定，汽車駕駛人轉彎或變換車道時，應注意來、往行人，轉彎前應減速慢行，且除了禁止行人穿越路段外，應暫停讓行人優先通行，違者處新臺幣1,200元以上3,600元以下罰鍰，並記違規點數1點，如肇事致人受傷再加記3點。

北市交通大隊呼籲，汽車駕駛人轉彎時，除了依規定顯示方向燈及查看後照鏡外，並轉頭朝「有行車動線交會可能之方向」，確認有無來車，行經行人穿越道前，更應提高警覺，「擺頭」避開「A柱」所造成之視覺死角陷阱，確認有無行人再行通過。

(中時電子報)