台大雲林分院舊院區一樓實驗室的煙霧在下午2點31分控制，無人員傷亡。（周麗蘭攝）

急診室留觀的16名病患、護理之家的16名住民都疏散到復健大樓（圖右）。（周麗蘭攝）

台大雲林分院斗六案區舊大樓1樓抽血站旁的負壓實驗室，今（26日）下午2點10分冒出濃煙，院方緊急疏散毗鄰的急診室留院觀察的16名病患與16名護理之家住民到復健大樓，所幸只有天花板管線冒煙，無火苗，也無人受傷。

台大雲林分院院長室顧問林宏茂表示，進行肺結核菌實驗的負壓實驗室今天下午內部無人，2點多時工作人員發現天花板有煙霧竄出，立即通報院方及119，雲林縣消防局出動近10部消防車前往灌救。

消防人員抵達前，實驗室的濃煙越來越大，院方先把新、舊院區中間的隔離鐵門拉下，以防煙霧竄入新院區。

消防員拉水線往冒煙的實驗室天花板灌水，掉下一些殘渣，煙霧在20分鐘後，下午2點31分控制，消防隊3點多撤離。

林宏茂表示，天花板濃煙發生後，立即啟動通報與預防性疏散作業，把急診室留觀的16名病患、護理之家的16名住民都疏散到復健大樓。

冒出濃煙的肺結核負壓實驗，位於舊院區一樓抽血站旁，於前院長黃世傑任內（2005年）整修成立，後來都未再整修。

(中時 )