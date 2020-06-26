阿基師挑戰馬拉灣人體龍舟賽轉播，獲勝隊伍可獲福容大飯店的福高旺粽。（陳淑娥攝）

參賽隊伍四人一組，以泳圈組成龍舟，相當考驗默契。（陳淑娥攝）

參賽隊伍四人一組，以泳圈組成龍舟，相當考驗默契。（陳淑娥攝）

來自新竹的隊伍去年參賽位得名，今年捲土重來奪冠。（陳淑娥攝）

端午連假第二天，麗寶水上樂園馬拉灣續湧消暑人潮，佳節限定的趣味賽事「人體龍舟競賽」吸引各地選手報名參加，神秘嘉賓阿基師也現身頒獎，並首度挑戰賽事轉播，讓台下選手們又驚又喜；麗寶樂園渡假區預估4天假期，有機會上看23萬遊客。

全台最大水上樂園馬拉灣，端午節限定趣味賽事「人體龍舟競賽」吸引許多來自全國各地的選手報名參加，遊客以4個泳圈組成龍舟，透過雙手、雙腳划水前進，拿下水中的蛋糕氣球，最快返回終點者勝出，第一名更將能獲得價值千元的票券與馬拉灣20周年限定紀念毛巾。

福容大飯店廚藝總監阿基師則帶來親行監督指導的福高旺粽送犒賞得獎隊伍，阿基師表示，這輩子第一次看到人體龍舟賽，覺得既刺激又好玩，也看見大家把疫情鬱悶的心情，都在今天舒展開來，獲勝隊伍還有福容大飯店的福高旺粽可以品嚐。

來自新竹的得獎隊伍代表林先生說，去年端午節也有參賽，但當時未能得獎，今年捲土重來、再次挑戰，終於奪得第一名，還有阿基師親自送上粽子，感覺來參賽相當值得。

麗寶樂園渡假區表示，今年端午連假有四天，是解封後的第一個連續假期，現階段不能出國，端午節前兩日天氣晴朗炎熱，馬拉灣至6月底前祭出第一人購買全票，第二人只要20元的超殺優惠，還有12點前著比基尼或三角泳褲購票，只要199元的票價好康，吸引大批遊客入園。

不僅如此，麗寶福容大飯店端午連假訂房已全滿，麗寶Outlet還有義大利節與特價優惠，麗寶國際賽車場則有兒童考駕照的體驗，預估渡假區將湧入20萬人潮，更有機會上看22至23萬人次。

(中時 )