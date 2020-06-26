苗栗市86歲杜姓老翁，25日午休起床後外出散步，因當時家人都在休息，杜翁不想打擾家人，便自行外出到南苗市區一帶散步，杜兒後來發現天色漸暗，杜翁卻遲遲沒回家，乘騎機車在附近找不到人，晚間9點只好報警求助，經協尋後終於在凌晨1點50分，在1所市區小學發現杜翁。

苗栗警分局南苗派出所警員黃楷祥，昨日晚間8時值班勤務時，見1名中年男子神色慌張進入派出所，稱他的父親下午4時許外出散步後沒回家，且家人遍尋不著，請警方幫忙協尋。

黃楷祥先安撫報案人情緒後，立即通報線上巡邏人員副所長洪斌源及警員陳建勳於南苗市區附近尋找，並通報勤務中心提供杜翁衣著及特徵，於市區各所巡邏人員共同協尋。

苗栗警分局長賴銘助獲報後，立即指示同仁先行調閱監視器影像釐清老翁行走軌跡路線，並發動山城救難協會隊員協助搜尋，親自帶隊投入搜尋行列，經警方逐一調閱監視系統影像發現，老翁起初在南苗市區街道一帶徘徊，之後進入市區某間小學校園後即失去蹤影，研判老翁應該是在校園內某處。

警方會同救難協會隊員前往該校園尋找，終於在校園1處角落發現杜翁身影，杜兒看見父親平安無恙，頻頻向警方及救難協會隊員致謝。杜姓老翁向警方表示，原本想進入校園操場散步，後來要返家時發現校園大門已被鎖上，自己被困在校園內，對於自己一時疏忽造成大家的奔波感到抱歉。

(中時 )