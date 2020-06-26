基隆市公立及非營利幼兒園今年起增24班，教育處特別招考47名公立幼兒園教保員的職缺，共有284人報名參加21日的筆試，實際到考256人，教育處25日公布共有159人通過初試，將接受7月11日的複試，

市長林右昌指出，他上任後加強幼兒及長輩的照顧，讓青、壯年的市民能夠安心工作，這次增加的班級中，2至3歲的「幼幼專班」就佔13班，基隆市2至3歲幼幼專班共提供442個收托名額，完整銜接托嬰中心231名嬰兒的入園需求，讓2至3歲幼兒入園率達到全國最高的33％指標，較103學年度的8.2％成長幅度達4倍，市府會努力推動讓全市各小學都有附設幼兒園。

教育處說，因應新學年度公立幼兒園幼幼班的增加，今年招考47名教保員，教保員筆試錄取招考員額47名的3倍，即141人進入複試，但因最後一名同分增額錄取18人，因此公布的初選名單有159人，預計7月11日複試，並在16日晚間6點在教育處官網公告錄取名單。

教育處指出，專科以上幼教、幼保相關科系畢業，具教師或教保員資格者，都可報考契約進用教保員甄選，教保員薪資依學歷計算，專科畢業起薪3萬3千元起，大學畢業3萬5千元起，、研究所畢業3萬7千元起，服務成績優良還可以每年幫自己加薪1030元。

(中時 )