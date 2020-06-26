印度出口組織協會（FIEO）於新德里時間25日表示，儘管新德里應努力減少對中國商品的依賴，但由於印度依賴中國進口，抵制中國商品的做法可能行不通。

路透報導，在中印雙方發生邊境衝突、導致20名印度士兵死亡後，印度國內要求避免進口中國產品的聲浪日益高漲。在印度重要港口清奈，海關官員扣留來自中國的貨物，要求接受額外檢查。

印度出口組織協會Sharad Kumar Saraf指出，鑑於近期與中國發生的衝突，該協會支持政府讓印度自力更生的主張，但也應該惦記，印度在很多關鍵原材料方面依賴中國。

Sharad Kumar Saraf受訪時表示，如果印度公司也能生產同樣的商品，政府應該要求印度人停止購買中國產品，但是禁止或抵制所有中國產品將會傷害印度製造商。

印度南部港口清奈是印度大型港口之一，處理的貨物從汽車、汽車零部件到化肥及石油產品等，對從中國進口的貨物加強審查，可能會破壞供應鏈。

印度總理莫迪（Narendra Modi）曾公開表示要促進該國製造業，保護小企業。莫迪除發起「印度製造」計劃以外，5月還發起「印度自力更生運動」。

在截至2019年3月的財年中，中印雙邊貿易額為880億美元，對中國逆差為535億美元，是印度最大的雙邊貿易逆差。最新數據顯示，2019年4月至2020年2月，印度對中國貿易逆差為468億美元。

(工商 )