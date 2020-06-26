民眾黨主席柯文哲26日南下屏東與崁頂鄉長補選候選人廖國富、高雄市長補選參選人吳益政出席青農座談會，會前他接受媒體聯訪時點出，有高雄市長補選是因為「一個被淘汰、一個被罷免」，所以藍綠2黨都不是台灣人民想要的，而補選正反映出民眾渴望改變的心情。

柯文哲指出，因為「一個被淘汰、一個被罷免」，所以高雄市長得補選，而從這場補選可以看出，國民黨跟民進黨都不是台灣人民想要的，而這2大黨之所以會浮在檯面上，是因為擁有強大的資源，所以他相信這場補選背後真正的意義，是高雄市民渴望改變。

柯文哲強調，高雄市長補選是真正反映出高雄市民想要求變的心情，高雄市民過去也受夠了，相信他們會透過這次補選的機會，讓好的人選出頭。

柯文哲說，這次出席青農座談會，也是要為崁頂鄉長補選候選人廖國富、高雄市長補選參選人吳益政加油打氣，很多人都問他怎麼看這場高雄選戰，他當然是看好吳益政，民主政治就是要選出最好的人選，更準確地說，是選出相對最好的人，而他有自信民眾黨推出的候選人最好。

另有媒體詢問柯目前是否「以戰養戰劍指2024」，對此，柯笑稱，想太多，改革也是一個漸進的過程，一場又一場推出最好的人選，不用幻想一天可以改變整個台灣政治，就是充分準備，一步一步讓台灣更好。

(中時 )