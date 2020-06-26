面對財務體質佳、但成交量少的「殭屍股」，金管會打算推動「造市機制」，，讓殭屍股活過來。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，若公司有價值，而大股東消極不作為，公司恐被人吃掉；因此，他認為在網路時代，經營者不可太過低調，可透過三種做法來行銷公司，殭屍股「與其人救不如自救」也許比政府幫忙更有效。

「黃天牧在金管會是最資深副主委，這次扶正，市場都肯定，而他長期在金管會，也能針對問題開出藥方，加速新股集資，解決殭屍股的問題，都正是時候了。」

謝金河在臉書貼文指出，台灣股市正慢慢浮現「貧富懸殊」問題，經營卓越的企業，股價愈飛愈高，這幾天，台股已出現5千金，超過100元的公司也達到197家，但是成交量在兩位數的公司也有幾百家，甚至交易量掛零，成交一張、兩張的「殭屍股」也不少。

據統計台股的殭屍股超過300家。他表示，如果公司有價值，而大股東消極不作為，稍不小心，公司可能被人吃掉。今年經營權之爭這麼猛烈，像大同，公司派與市場派廝殺，已到刀刀見骨的地步，因為利益太大了，幾乎是性命相搏。

「對政府來說，那些擺爛公司，應落實下市機制，一邊加速淘汰，一邊加速新股上市，更重要的是，必須要求經營者有更多積極作為。」

謝金河舉出三種做法，首先，在網路時代，企業可以進行直播，告訴投資者，公司正在發展的事；其次，強化IR部門，強化發言人制度，努力宣傳公司，提升企業知名度；最後經常透過法說會，讓市場投資人見到自己投資的企業。

他認為，在網路時代，經營者不可太低調，積極行銷自己公司，讓企業被人看得見！「殭屍股」與其人救不如自救，也許這個方法會比政府幫忙更有效。

(中時電子報)