立法院將於29日召開談話會決定臨時會時間及議程，民進黨團總召柯建銘等60人提案6月29日到7月22日召開臨時會，處理國家通訊傳播委員會（NCC）及考試院、監察院人事同意權案，及農田水利法草案、國民參與刑事審判法草案、前瞻二期預算須立法院同意案等8案。民眾黨團與國民黨團合作共提臨時會議程議案，藍白將針對撐香港、顧民生、廢考監三項議題合作提案，不讓民進黨一黨獨大，壓制在野黨意見。

立法院長游錫堃23日召集朝野協商，研商召開第10屆第1會期第1次臨時會相關事宜，民進黨團提出處理3個人事同意權案、3個有急迫性的法案及華航、護照證名2個公決案，但在野黨認為，國民參與刑事審判法草案應慎重處理，不應該放進臨時會草率通過，且監察院提名發生爭議，同時朝野黨團對於廢除考監兩院有共識，不該再進行人事同意權行使。

民眾黨及時力黨團因人數不足，無法在臨時會提案，民眾黨團總召賴香伶日前向國民黨團總召林為洲請益，並在港澳條例修法、不同意監察院人事同意權等議題有共識，「藍白」將合作在臨時會共同提案。

國民黨與民眾黨團共同提出的臨時會議程議案，包括港澳條例、平均地權條例、房屋稅條例等修正草案；另外，建請蔡英文總統燈太平島宣示主權、要求召回駐日代表謝長廷針對釣魚台更名爭議進行報告等。

時代力量今透過臉書再次呼籲，立院臨時會期短促，應優先處理朝野高度共識議題，例如廢除考監、華航及護照正名及港澳條例第18條等援港法案等，執政黨莫在臨時會強渡關山排入國民參審制法案，應於下會期與在野黨團及民間持續加強溝通。

對此，民進黨團書記長鍾佳濱表示，臨時會議程安排我們有自己的節奏，各黨團不同意見希望透過協商可以有所取捨，不過，國民黨先前表態支持廢考監兩院，但卻沒看到在臨時會提出相關公決案很失望。

(中時 )