一家總部位於英國的技術供應商開始在中國展開業務時，聘請一家網路安全公司來主動尋找在中國經營過程中，可能出現的數位威脅。結果，這家網路安全公司發現一個重大問題，並且已經匯報美國聯邦調查局。

星洲網報導，中國的一家國有銀行要求這家科技公司下載名為「智慧稅務」（Intelligent Tax）的軟體，以申報當地納稅。芝加哥Trustwave控股的SpiderLabs團隊於25日發布報告稱，這款納稅軟體確實能正常執行，但它還安裝一個隱藏的後門，可以使駭客遠端命令與控制該公司的網路。

Trustwave網路威脅檢測和響應副總裁Brian Hussey於25日在部落格發文稱，基本上這是網路門戶大開，有系統級權限，以及完全獨立於稅務軟體網路基礎設施的命令與控制服務器。

Brian Hussey指出，被Trustwave稱為GoldenSpy的惡意軟體，要等到稅務軟體安裝完成兩個小時後才下載與安裝。Trustwave的研究人員確定，這款惡意軟體連接到中國的一個服務器。根據報告，不知道有多少公司下載該惡意軟體，也不知道這個惡意軟體的目的或幕後主使者。

(工商 )