美國聯準會（Fed）宣布啟動公司債購買計畫，美歐政府有望繼續加碼刺激政策，川普政府考慮推動1兆美元基建計畫，歐洲續討論建立經濟復甦基金，大陸正加快購買美國農產品，掩蓋疫情升溫利空，政策做多之下，激勵近週全球股市勁揚，資金淨流入股票型ETF。

統計過去一周ETF基金淨流量，整體股票型ETF增加187.6億美元，主要流入美國股票型ETF，近一周淨流入189.5億美元，全球股票型ETF淨流入5.7億美元，歐洲股票型ETF淨流入4.6億美元，日本股票型ETF淨流入5.8億美元，新興市場股票型ETF小幅淨流入0.7億美元，大陸股票型ETF為唯一淨流出13.1億美元。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡．麥可羅指出，儘管疫情對生技產業帶來許多挑戰，但整體產業的核心成長動能維持不變，其中特別看好三個治療領域，包括用來治療癌症的過繼性T細胞療法（adoptive T-cell therapy）、精準腫瘤藥物(precision oncology drugs)及基因療法，預期這三個類別將改變許多難治疾病的標準療法，具備突破性發展的潛力，正向看待生技產業長期投資前景。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯指出，看好應用及軟體服務雲端運算，軟體服務公司能夠存取有價值的數據，運用人工智慧和機器學習，幫助企業聚焦在研發、銷售和行銷流程，相較傳統的同業將有更好的獲利能力，就雲端運算預估至少有1兆美元機會，整體科技產業的市場潛力很大，未來還有很大的成長空間。

(工商 )