今天(26)早上10點進行救護車捐贈儀式，由淡水清水巖祖師廟熱心贈予新北消防局第三救災救護大隊淡水分隊1台高頂救護車。本次救護車捐贈儀式，由新北市侯友宜市長親自到場受贈並回贈感謝狀，事後並共同祈福新北市民及消防各隊能夠平安順利。

本次救護車捐贈儀式，由新北市侯友宜市長親自到場受贈並回贈感謝狀，事後並共同祈福新北市民及消防各隊能夠平安順利。（讀者提供/『林俊翰』翻攝）

侯友宜表示，感謝淡水清水巖支持新北市府的新冠肺炎防疫政策，以及配合相關防疫措施，取消每年農曆5月初五、初六遶境的「淡水大拜拜」，並改捐1輛高頂救護車供本府消防局淡水分隊使用，發揮清水祖師愛護百姓的精神，嘉惠更多民眾，使淡水區市民獲得更優質的到院前緊急救護品質。

新北市侯友宜市長親自到場受贈並回贈感謝狀，事後並共同祈福新北市民及消防各隊能夠平安順利。（讀者提供/『林俊翰』翻攝）

清水巖祖師廟，俗稱「祖師公廟」建竣於1937年，但其奉祀之「落鼻祖師」早在咸豐年間即有街民供奉，傳說每遇天災人禍，皆會落鼻示警預告鄉人，常為滬尾附近居民所迎奉遶境，以同治年間顯神通救石門鄉民免地震之災的神話，最為人所流傳。每逢農曆5月初六清水祖師祭典，熱鬧滾滾，彷如外國嘉年華會。

(中時電子報)