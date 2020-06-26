網友分析高雄補選。(取自PTT)

高雄市長補選將在8月15日舉行，目前藍綠白都已各自推派出候選人，形成「三腳督」的局面。有網友分析，藍白合作破局後，藍白各自推派候選人出戰，且藍營派出的李眉蓁實力堅強，這讓他很看不懂柯文哲前後的操作，並直言「柯文哲直接挺李眉蓁就好啦」。

一名網友在PTT上發文表示，這次高雄市長補選，原本柯文哲的計畫是和國民黨一起另外推一個無黨籍的，但國民黨認為不自己推人，還推無黨籍的，等於是喪失自己政黨的主體性，導致藍白合作最終破局，他直言，實在是看不懂柯文哲這個操作。並指出，柯自己也有組黨卻不推人，反而要找國民黨共推一個無黨籍的，在高雄市民知道國民黨是大藍，民眾黨是小藍的情況下，柯卻還想要派無黨籍的人選出來根本就是在混淆視聽。

這名網友還分析，國民黨推派的李眉蓁基層實不弱，不只有和韓國瑜親善的「正韓軍」背景，而且她爸爸李榮在地方上很有實力，之前高雄監獄暴動就是李榮宗出面擺平的，兩相比較李眉蓁都比吳益政強太多了。此外，他還舉例，之前蔣萬安跟吳宜農在北市第三選區車拚選立委時柯文哲也派人加入，但結果並不如預期。

其他網友則回應，「掛民眾黨其實沒問題啊，第一時間要在那邊演些有的沒的才是問題」、「就說了是黑暗騎士，暗助民進黨啊」、「推吳出來分陳其邁的淺綠跟中間選民的票，KMT搞不好變黑馬」、「有自稱墨綠的阿北背書，淺綠有可能被吸走啊，尤其是年輕族群」。

(中時電子報)