台電24日晚間重啟台中火力發電廠2號機，台中市政府認定違規事證明確，將依《空污法》祭出800萬到2000萬罰款，並將負責人函送台中地檢署偵辦。對此，民進黨立委許智傑今表示，中火空汙排放量，2016年馬政府時代每年排放3.8萬噸、燃煤使用量每年1800萬噸，現在蔡政府每年排放量2萬噸、燃煤使用量減到1600萬噸，數據會說話，希望台中市長盧秀燕不要因政黨顏色問題而錯誤開罰。

因應夏天用電高峰來臨，台電24日晚間重啟中火2號機，台中市政府發出聲明將依法開罰、勒令停工。行政院發言人丁怡銘昨天表示，台中市政府依照地方自治條例認為中火重啟違法，但地方自治條例牴觸空汙法，台中市政府對台電開罰明顯未依法行政。

「數據會說話」，許智傑指出，中火空汙排放量，2016年馬政府時代每年排放3.8萬噸，現在蔡政府每年2萬噸，5年後希望減排到1萬噸；燃煤使用量部分，馬政府每年1800萬噸，蔡政府減到1600萬噸。

對於台中市政府揚言將對台電開罰，許智傑強調，希望盧秀燕市長用數據跟民眾說明清楚，不要因為政治顏色而錯誤開罰。

綠委鍾佳濱表示，地方政府裁罰中火顯然逾越法令授權，因次當初台中市政府對中火勒令停工的行政處分被撤銷，中火不存在違法的問題，再次呼籲中央及地方行政機關，針對行政管轄權依法行政。

(中時 )