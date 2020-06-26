老字號的日系連鎖超市彰化是裕毛屋，年初開拆後已完成全部拆除工程，現已成為一片空地，占地上千坪的土地位於彰化市區曉陽路精華地段，十分方正。（謝瓊雲攝）

彰化市即將出現全縣最高、26層超高住辦大樓？彰化市曉陽路裕毛屋超市「凱福登」去年9月歇業後，年初已拆除，傳出開發的營建商將推出住商混合使用的26樓高住辦大樓建案，每坪開價高達40萬元，將創彰化縣房地產市場新高紀錄。

老彰化人最喜愛的日系連鎖超市「凱福登」彰化曉陽店，是發跡本店，於1988年創立，去年歇業後傳出土地釋出重新開發，占地1100坪、土地十分方正，地點緊鄰台1線中山路，曉陽路和旭光西路之間。

據悉，土地由台中德鑫集團以8億多元接手開發，新建案採結合商業和住宅的綜合大樓，規畫興建地上26層、地下3層，目前尚未推出相關預售方案，但業界已傳出，未來每坪售價40萬元，預料無論在樓高、售價，都將創下縣內最高紀錄。新建案預計2年半完工，屆時裕毛屋超市將正式回歸，重返1樓營業。

因城鄉發展差距與居住習慣差異，彰化縣大樓建案沉寂多年，數年前巨匠建設在彰化市中正路與曉陽路口推出地上12層、地下3層的「中正雲端」住宅大樓，2017年中完工後，每坪售價約26萬元、43戶全部出清後， 再度掀起一波的大樓建案熱潮，房價也節節推高。

對此，彰化縣政府建設處指出，年初已有收到拆除申請，現址目前為一片空地，但尚未收到建築執照申請，未來建案如何規畫，可能仍在規畫設計中，未有進一步訊息。

目前大樓建案最高價位，位於彰化縣警局附近，每坪約37萬元；但最新的建案熱區則在即將高架化的彰化市東區、後火車站附近，尤其以彰泰國中附近最旺，台1線彰化、花壇交界的南興國小學區附近也推出15層大樓新建案，正在興建中，價位每坪已喊到35萬元。

建商指出，大樓價位節節攀高，公設比又高達33％，換算即買40坪中、有13.2坪是公共設施空間，目前3樓半透天厝仍是彰化縣房屋市場銷售主流，而今彰化市透天厝價位依地段、建材，每坪行情約在21萬元至26萬元間。

此外，大樓建案也十分密集的員林市，仍以184公頃重劃區、員林大道環線生活圈為主，交通便利、機能高，加上購屋者多實力雄厚，開價驚人；目前員林市大樓建案價位幾乎與台中市相差無幾，然而整體市容景觀、生活環境與機能、周邊綠化比，落差卻不小，年輕人謀職不易、又負擔不起高房價，近年彰化縣人口快速外流到台中市，速度未見趨緩跡象。

(中時 )