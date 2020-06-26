台灣防疫表現亮眼，擔任防疫指揮官的衛福部長陳時中的人氣、民調表現亮眼，甚至被力拱參選市長。對此，陳揮文在政論節目中說，「我對陳時中部長去拚觀光、選市長，是保留的」，但相當肯定防疫。

陳揮文昨(25日)在節目《新聞面對面》中提到，這次日本女學生染疫事件，他以正面態度來看此案例，但他說因為台灣一直+0，很多景點塞爆，大家鬆懈了，不過，他也直言，跟其他國家相比，台灣沒有封城，沒資格說悶壞了，「我們是很幸福了」，觀看全球確診案例，就可得知國外疫情還沒結束，「我們提高警戒心是要的」。

至於，外界傳出力拱陳時中選市長一事，陳揮文說，「對陳部長去拚觀光、選市長，是保留的」，但對400多例的確診處理，是很有信心的，像是酒店女公關、社區女保全、盤石艦等等都很幸運，希望大家不要緊張，因為病毒不分藍綠，目前台灣防疫成績很好或是運氣很好 ，覺得不要緊張。

另外，陳揮文也說，民調對陳時中或是行政院長蘇貞昌不影響，「我想所有民眾是滿意的，全民防疫成績也是獲大家認同的」。

(中時電子報)