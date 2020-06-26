台南市中西區警方查獲賭場隱身在娃娃機店樓上。（程炳璋攝）

娃娃機店不起眼樓梯竟可直通3樓賭場。（程炳璋攝）

警方查獲一批賭具。（程炳璋攝）

流動性賭場通常在晚間偷偷開賭，台南市警方26日下午2時查獲一間日間天九紙牌賭場，藏身在中成路與慈音街口的娃娃機店3樓，賭客以為白天賭反而沒事，不料仍警方破獲，有大媽賭客當場嚇到心臟病發送醫。

「警察白天都在忙啦！」台南市鬧區一家流動性賭場，隱身在一間娃娃機店樓上，逆向操作選擇白天開賭，以為警察不會注意，趁端午連假恣意開賭，26日仍遭警方突擊破獲，47名中年賭客擠在一間小房間內，大玩「紙章」（台語，天九紙牌），被警方「甕中捉鱉」。

一群大叔大媽賭客見到一群警察上門，眼見無處可逃，只能束手就擒，57歲洪姓大媽賭客當場嚇到心臟病發，警方將她先交由兒子陪同就醫，其餘皆分批由警車載送回警局調查。

警方在賭場查獲3萬2000多元賭資與一批賭具，研判賭場以1樓娃娃機店作掩護，在此起碼不定時經營1個月，61歲陳姓負責人與2名把風幹部皆依照賭博罪嫌移送台南地檢署，47名賭客另以社維法裁罰後離去。

(中時 )